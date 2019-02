Tali šokeerivast kaotusest: peamine ülesanne on mängijate eneseusk taastada

Kodumeeskond, kes on end sel hooajal korra juba tõestanud üllatusvõimelisena võites eelmise aasta lõpus vastu ootuseid Läti karika, näitas esimestest pallivahetustest alates, et tiitlikaitsjast favoriidil pole kerget mängu oodata. Esimeses geimis juhtis Lūši pidevalt kuni päris viimaste punktideni, siis tekkis korra ka saarlastel võimalus, aga tasavägine lõpp läks siiski koju.

«Me ei alahinnanud vastast, teadsime, et tuleb tõsine mäng, sest Jekabpils oli läbi hooaja kõigile raske vastane,» kommenteeris peatreener Urmas Tali ootamatut kaotust. «Järgmise 48 tunni jooksul on peamine ülesanne mängijate eneseusk taastada. Midagi pole kadunud, laupäeval läheb Kuressaares andmiseks, kaks mängu on veel ees!»