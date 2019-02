Londoni Chelsea sai FIFA-lt kaheaastase üleminekutekeelu!

Lisaks peab Premier liiga klubi loovutama FIFAle 460 000 Inglise naela suuruse trahvisumma. Rahakotti peab kergendama ka Inglismaa jalgpalliliit, kellelt nõutakse välja 390 000 naela. Otsust on võimalik kolme päeva jooksul vaidlustada ning mõlemad süüdistatavad on juba teatanud, et nad teevad seda kindlasti.