«Eesti Vabariik 100» luuleraamatute sari lõpeb sporditeemalise raamatuga

Raamatus «Spordimehe saatus» on kokku 35 luuletust, nii lühemaid kui pikemaid ja põhiosas jaotuvad need kolme rühma: esiteks Eesti tippsportlased, teiseks spordifilosoofia, spordi tagamaad ning võlud ja valud, sealhulgas ka laste ja noortespordi sugemetega luule ning kolmas on autobiograafiline osa, seotud autori enda ja tema laste sportimisharrastustega. «Minu eesmärk oli see, et enamik luuletusi teha riimis, nii nagu n.ö. «vana kool» ette nägi ja millede loomisest ja kokku panekust saan ka ise suurema rahulduse, samas on sekka ka vabavärssi ja lühemaid luuletusi,» mainis raamatu autor Donatas Narmont.