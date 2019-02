PM Seefeldis. Ilves loobub murdmaasõidust. Isa Andrus: ravime rahulikult haavu

Ilvese MM algas ehmatusega kui 118,5 meetri kaugusele hüpanud eestlane kukkus maandumisel. «Hull kukkumine polnud. Nõlv oli kõva, aga midagi hullu ei juhtunud, pigem on see põrutus. Ehmatust ka polnud, aga vaimselt oli see räme pauk!» ütles Kristjan.