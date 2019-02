Mart Soidro kolumn: meie naistest pidupäeva eel

Kui kasutada koledat sporditerminoloogiat, siis aasta tagasi hakkasid meie naised korralikult paugutama. Eesti Vabariigi juubel on veel kõigil hästi meeles, aga vaid multitalendid suutsid päeva kõigil sündmustel silma peal hoida. Võta nüüd tagantjärele kinni, kas esimesed läbematud kodukamaral olid jõudnud juba teha taeva suunas laskeharjutusi või tuli esimene pauk luuavarrest hoopis Pyeongchangi taliolümpiamängudelt, kus avatseremoonial meie lippu kandnud Saskia Alusalu saavutas ühissõidustardi finaalis neljanda koha. Minu meelest olid seda teadet kuuldes kõik rõõmsad, arvaku Kaido Kaaberma sellest kohast mida tahes. Vana tõde on see, et tähtis ei ole mitte ainult kus (olümpiamängud), vaid ka millal (24. veebruar) sa oma tulemuse teed – aasta sportlase valimisel mängivad mõlemad tähtsat rolli.