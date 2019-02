Vedur nimega LeBron

Jamesil on vaja nende mängudega kaitsta oma uhket seeriat: kaks esimest NBA-hooaega läksid küll aia taha, kuid viimasel 13 aastal Cleveland Cavaliersi ja Miami Heati ridades on ta alati play-off’i jõudnud. Kaheksa korda on mees mänginud suisa tiitlile ja võitnud neist kolm. Lakerski maksab talle suuri summasid (31 miljonit eurot aastas) just seetõttu, et megastaar nad tõotatud maale viiks.