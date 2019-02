Uut vormelit proovinud Vips: ma ei näe, miks me tiitlit ei võiks võita

«(Masin on) üsna selline, nagu arvasime: väga sarnane eelmise hooaja GP3-autoga. Mingid muutused küll on – aerodünaamikat on rohkem ehk rohkem survejõudu ja veidi ka vähem jõudu –, aga muidu on ta sarnane,» räägib Vips.

Kuidas erineb tulevase hooaja töövahend aga tema mullusest vormelist? «Kõvasti rohkem jõudu, 250 hobujõult 390 peale ja auto on 100 kilo raskem,» selgitab eestlane. «Kõvasti raskem on sõita, sest need Pirelli rehvid on väga tundlikud. Sõidud hakkavad kujunema hoopis teistmoodi, sest rehvisäästmist tuleb rohkem ja tuleb sõita teistsuguse sõidustiiliga. Aga ma kohanen asjadega väga kiiresti ära ja ma ei usu, et see suur probleem on.»