PM Seefeldis. Alakomitee juht üllatajast Maltsevist: tegime talle hinnaalandust

Tema sõnul oli tegelikult eesmärk see, et kolmest sportlasest pääseks põhivõistlusele kaks. «Proovivoor näitas seda, et kõik kolm on selleks suutelised. Kurb on tõdeda, et ainult üks sai. Aga ei tasu veel püssi põõsasse visata, sest väikse mäe võistlus on veel ees,» oli Loit lootusrikas.