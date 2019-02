Postimees TV: kange mehemürakas näitas oma õrnemat poolt

Hetkel on käimas ragbis Kuue rahvuse turniir ning täna ootab ees printsipiaalne kohtumine Walesi ja Inglismaa vahel. Lisaks rahvuslikele rivaliteetidele on mängus ka kõvasti sportlikku pinget, sest pärast kahte esimest mänguvooru on just need kaks meeskonda kogunud kaks võitu ehk püsivad kaotuseta. Tänane kohtumine võib seetõttu mängida võtmerolli tänavuse turniiri võitja selgitamisel.