Põnev duell: kas Kalle Rovanperä on oma R5-autol kiirem, kui papa Harri vanal WRC-masinal?

«Ma olin üksnes pisike laps, kui mu isa võidu sõitis, nii et ma ei mäleta eriti midagi. See teeb selle võimaluse koos sõita seda nauditavamaks,» rääkis Kalle. «Oli imeline näha, kuidas mu isa oma keskendatuse leidis, kiirust kogus. Lõppudelõpuks oli see nagu päris ralli.»

Suur osa sellest ajavahest on kinni praktikas – noorem Rovanperä on siiski aktiivne rallisõitja, tema isa spordi mõttes pensionär. Aga eks on ka masinad viimase tosina aastaga edasi arenenud. «Auto seaded on tänapäeval väga täpsed ja R5 rakendab jõudu väga ühtlaselt ja ootuspäraselt. Sellepärast on ka sõidustiil veidi erinev sellest, mis vanasti oli. Minu jaoks on just seal suurim erinevus,» selgitab Harri Rovanperä, kes võitis karjääri jooksul ühe WRC-ralli.