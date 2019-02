Milline oli Liverpooli staarkaitsja esimene amet?

Van Dijki jaoks on tänapäeval kõige olulisem perekond ja nendega aja veetmine. «Mulle meeldivad Disney filmid ja lastega Disneylandis käia. Nende nii õnnelikuna nägemine muudab päeva kordaläinuks. Olin vist seitse või kaheksa kui ise esimest korda käisin ja see oli imeline, aga me ei käinud seal palju rohkem, sest see oli nii kallis,» rääkis keskkaitsja, kelle isa on hollandlane, ema aga pärit Surinamest. Vutimees jätkas Disneylandist pajatamist: «Käisime seal koos abikaasaga meie suhte algfaasis. Jõime end hotellis purju ja nautisime iga hetke.»