Solskjær kutsus Fergusoni mänguks Liverpooliga tiimile appi

«Ta oleks teretulnud mängijatele oma kõnet pidama, kui ta seda soovib. Boss – ma tean, kui väga talle tähendas, kui me Liverpoolist mööda läksime,» rääkis Solskjær Fergusonist ja sellest, et just tema juhtimise all kerkis United Inglismaa meistritiitlite arvult Liverpoolist mööda. «Ma arvan, et mängijad teavad, mida see kõigile klubiga seotud inimestele tähendab.».