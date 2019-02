PM Seefeldis. Päev, kui kulla- ja hõbedaomanik räägivad täpselt sama juttu

«Olen väga heas vormis ja hooldemehed valmistasid mulle täna imelise suusapaari. Kõrvaltvaatajatele võis võib-olla tõesti tunduda, et võit tuli lihtsalt, aga tegelikult see nii polnud. Hõljun kui pilvedes. Tõesti uskumatu tunne!» lausus suusavahetusega sõidus rivaale ligi minutiga edestanud Johaug.

Tema norralannast koondisekaaslane Østberg lausus seejärel: «Võtsin maksimumi. Hõbe tundub täna kui kuld, sest Therese on lihtsalt nii tugev. Tean, kui palju selle nimel vaeva on näinud. Aga ka mina täitsin oma suure unistuse ja tunnen end imeliselt. Ka tervele meie naiskonnale oli see päev imeline.»

Ühes naiste jutt siiski erines. Kui Østberg on pidevalt suures karussellis tiirelnud, siis Johaug pidi dopingukaristuse tõttu kaks eelmist tiitlivõistlust (Lahti MM 2017 ja Pyeongchangi olümpia 2018) vahele jätma. «Juba see, et sain täna taas stardijoonel olla, täitis mu suure unistuse. Et veel ka võitsin… Ma ei suuda seda uskuda!» säras tänasest kaheksakordne ilmameister Johaug õnnest.