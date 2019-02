PM Seefeldis. Tammjärv Klæbo edestamisest: üheski teises universumis poleks seda juhtunud

«Selline mõte jõudis läbi käia küll, et üheski teises universumis poleks seda juhtunud, aga täna asjaolude kokkulangemisel just nii läks. Ju nad ei näinud, et nad kuskile heale positsioonile jõuaks ning mõtlesid juba homsele. See oli viimasel ringil väike võit,» rääkis Tammjärv Postimehele. Klæbo kaotas talle 33,2 sekundiga, Iversen 34,8 sekundiga.