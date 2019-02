PM Seefeldis. Iivo Niskanen: kukkumine rikkus mu sõidu täielikult

«Loomulikult ei saa olla rahul, kui klassikalises pooles kukud, suusakepi lõhud ja esimesena medalita jääd,» kõlas eelmisel talvel Pyeongchangi olümpia lõpualal 50 kilomeetris suusakuningaks kroonitud Niskanen. «Loomulikult mõjutas see kukkumine mu sõitu kõvasti.»

Soome televisiooni eksperdid, endised koondislased Sami Jauhojärvi ja Kalle Lassila tõdesid kui ühest suust, et juhtunus saab Niskanen süüdistada vaid iseennast. «Puhtalt ta enda viga. Kordusest on näha, kuidas norralasest hooldemees üritab veel tõsta jalga üles, et kokkupõrget vältida,» sõnas Jauhojärvi Yle eetris.