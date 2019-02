Postimees TV: maailmameistriks kroonitud üllatusmehe uskumatu võiduhüpe

Postimehe ja Kanal 12 otse-eetris võistlust kommenteerinud endise suusahüppaja Kaarel Nurmsalu sõnul iseloomustab Eisenbichleri viimast hüpet ja kogu sooritust kõige paremini sõna «nahaalsus». «Kogu see hüpe on niivõrd nahaalne ja agressiivne. Ta justkui raiub seda hüpet, aga kogu see raiumine on selline kontrollitud. Lisaks on see muidugi omamoodi julgus minna 135 ja poole meetri peale üritama maandumist. See näitab, et tegu on kõva mehega!» kiitis Nurmsalu.