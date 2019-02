Tipphetked: liigaliider Juventus võttis Bologna vastu kohustusliku võidu

Juventus on endale omaselt tegemas kõrgliigas tugevat tulemust, olles 24 mänguga teeninud 66 punkti, olles kindlalt liigat juhtimas. Juventuse järel teisel kohal on kõrgliigas Napoli, kes kaotab Juventusele juba 13 punktiga.

Bologna hooaeg on olnud aga keeruline -tabelis on kirjas 18 punkti ning hetkel asutakse väljalangmistsoonis. Samas on viimastes kohtumistes näidatud head sisu: AS Romale kaotati vaid 1:2, Geonaga viigistati 1:1 ning üllatuslikult alistati Inter 1:0.