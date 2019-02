Tipphetked: Toronto Raptors teenis Orlando Magicult üllatuskaotuse

Toronto Raptors on sel hooajal heas hoos - võidetud on kogunisti 44 kohtumist ning kaotatud vaid 16, mis annab hetkel tabelis teise koha. Alla jäädakse vaid Milwaukee Bucksile.



Orlando Magicu hooaeg nii roosiliselt möödunud pole. Hetkel on meeskonnal kirjas 27 võitu ning 33 kaotust, mis annab liigatabelis üheksanda positsiooni.



Vimase viie kohtumise jooksul on Raptors tunnistanud vaid võite, samas kui Orlando meeskond on viiest viimasest kohtumisest suutnud võita neli.