Lummav droonipilt eesti edualast: kiirus, elegants ja täpsus

Jääpurjetamine on spordiala, mida suurem osa maailma rahvastest harrastada ei saa. Küll on see populaarne Põhja-Ameerikas, Venemaal, Põhja-Euroopas ning Skandinaaviamaades. Eesti sportlased on jääpurjetamises alati maailma paremikku kuulunud ning esimesed rahvusvahelised medalid on võidetud ka sel aastal.