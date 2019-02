Pidamiseta mees näitas maratonil kõigile koha kätte

«Pole sellest kuulnudki,» vastasin.

Pealtnägijad rääkisid, et auto oli Lüganuse vallas Purtse ja Varja küla vahel lauges kurvis teelt välja sõitnud ning põllul katusele maandunud. Ühe tunnistaja sõnul olid meestel olnud suusariided seljas ja suund Alutaguse poole. Teine, kes hiljem sündmuspaika jõudis, rääkis kohale olid saabunud nii politsei, kiirabi kui päästeamet ning suusavarustus oli lebanud auto kõrval pilla-palla.

Kui tolles õnnetuses osalesid tõepoolest suusatajad, tõestab too intsident, et olud olid Alutaguse 44 km klassikamaratoni eel tõesti keerulised. Värske tuisulumi vanal külmunud lumel, temperatuur kerkimas nullini ja päeva peale üle sellegi. Võistluste juhataja Tiit Pekk (fotol all) koukis pool tundi enne lähet taskust mobiilitelefoni, et näidata mulle, mis rajal ees ootab: vähemalt kolm sentimeetrit värsket lund.

Tiit Pekk aastal 2004. FOTO: Liis Treimann / Postimees

«Mis pidamiseks alla panid?» uurisid enne starti nii mitmedki mehed.

«Pole aimugi,» vastasin. «Mul on määrdemees, viisin eile suusad tema kätte, tema määris.»

«Siis pead küll määrdemeest usaldama,» tuli kommentaar.

«Absoluutselt!» kinnitasin. Mu määrdemees on juba ligi poolteist kümnendit Jaanus Kunts (fotol all), kes on selle aja jooksul õppinud tundma minu sõidustiili ja tunneb ka mu suuski. Ehkki seekord olid mul peaaegu uued suusad: needsamad, millega sõitsin ka Tartu maratoni. Ja mis tolle ajani kuulusid endisele Eesti sprindikoondislasele, nüüdsele Hiina suusakoondise treenerile Vahur Teppanile. Pärast Tartu maratoni said nood suusad minu omaks. Mu vanad Fischerid ei ole üksnes moraalselt, vaid ka tehniliselt ehk sõiduomadustelt aegunud.

Suusavendade määrdemeister Jaanus Kunts tööhoos. FOTO: Margus Ansu / Postimees

Kümned ja kümned osalejad käisid enne starti äreva näoga ringi, et kas suusad ikka pidama saavad; ja kui saavad, siis ega äkki nii hästi, et libisemisvõimekus kahaneb. Väga raske on aru saada, miks inimesed oma elu keeruliseks teevad. St miks nad proovivad ise leida omal käel määrdelahendust olukorras, mis paneb kogenud määrdemehigi kukalt kratsima. Palju lihtsam on usaldada see töö spetsialistidele, kellel on igal juhul kümneid kordi rohkem kogemust, kui ükskõik millisel harrastajal. Nagu mina olen usaldanud oma suusad Kuntsile.

Ja nendega sain stardist, kolmanda grupi (101-150) esireast korralikult minema. Teppanilt soetatud pehmed Fischerid pidasid ka. Ehkki algul pidamist eriti vaja polnud, sest umbes 20 km oli oodata peamiselt paaristõukemaratoni. Näiteks Martti Himma (fotol all), võistluse favoriit, läks sõitma suisa uisusuuskadega.

Martti Himma aasta tagasi Eesti meistrivõistlustel Haanjas 15 km vabatehnikasõidus. FOTO: TAIRO LUTTER / POSTIMEES