Kajupank võidust Gruusia üle: Eesti sünnipäev andis meile lisamotivatsiooni

«Täna oli meie jaoks väga raske mäng, aga võit on väga vägev. Täna oli Eesti sünnipäev, see andis meile lisamotivatsiooni,» rääkis Kajupank kohtumise järgsel pressikonverentsil.

«Kaks võitu järjest pole üldse paha, suutsime Serbia alistada ja nüüd võõrsil Gruusia. Sutusime täna enam-vähem oma mänguplaanist kinni hoida, see oli võtmekoht,» lausus Kajupank.

Koondise peatreener Sokk lausus pärast kohtumist: Mängu alguses ei saanud me üldse hakkama, tegime liiga kiireid viskeid ja andsime Gruusiale võimaluse 8-9 punktiga ette minna. Siis hakkasime rohkem kaitses mängima ning suutsime tänu oma kiirrünnakutele tagasi tulla.»

«Muidugi tegime ka teisel poolajal palju vigu, mis kinkisid neile vabaviskeid, aga olime värskemad ja see oligi põhjus. Meil oli noored mehed, kes tahtsid väga võita. Tulevikule mõeldes andis see võit neile väga palju enesekindlust juurde. Minu arvates see oligi peapõhjus,» lausus Sokk lõpetuseks.