Norra peab pidu, Eesti kirub halbu valikuid

«Peast jõudis läbi käia mõte, et üheski teises universumis poleks seda küll juhtunud. Aga ma ju tean, et täna läks nii üksnes asjaolude kokkulangemise tõttu. Nemad mõtlesid juba homsele. See oli minu jaoks väga väike võit,» tõdes Tammjärv.