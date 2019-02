Väljakul skandaali tekitanud väravavaht selgitas juhtunut

«Ma tean, et sellest ei jäänud kõige parem mulje. Ma olen juba peatreeneriga rääkinud ning see oli arusaamatus. Ma ei tahtnud peatreenerile vastu rääkida. Tahtsin talle vaid öelda, et minuga on kõik korras. See oli pingeline hetk,» meenutas Arrizabalaga.