Kanepi kohtub USAs dramaatilise saatusega ameeriklannaga

Vaatamata üpris noorele eale on Kiicki elu olnud juba täis draamat. Ameeriklanna on mõlema põlvega käinud kaks korda operatsioonil ning need on tema tervisemuredest veel kergemad hädad. 2016. aastal andis Kiick teada, et tal tuvastati haruldane nahavähi vorm ning selle ravimiseks oli ta kaks hooaega sootuks võistluskarusellilt eemal.