Käsipallileegion: meeskonna parim snaiper Celminš sihib Branikiga medalit

Andris Celminš: medalini on veel pikk tee

«Tegelikult on seis 2019. aasta algul palju helgem kui aasta tagasi. Oleme praktiliselt kindlustanud koha esikuuikus, mullu jäime suureks pettumuseks võimalusest medalitele mängida eemale,» selgitas Celminš süsteemi, kus põhiturniiril mängida veel kolm vooru, mille järel 12 tiimi kaheks kuuikuks eralduvad.

«Meeskonnast lahkus detsembris meie põhiline paremakäeline pommitaja Žan Sol, aga eesmärgiks on ikka medal. Muidugi on sinna veel pikk tee ja peame omavahelised mängud Velenjega võitma, kuid see pole võimatu,» arvas Braniki tänavune parim snaiper, kel kõikide sarjade peale kirjas 65 väravat.