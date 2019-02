Agassi: oleks minu teha, maksaksin Williamsile rohkem kui Nadalile

8-kordne Suure slämmi võitja Andre Agassi kommenteeris intervjuus Times of India`le nais – ja meestennisistide finantsilise võrdse kohtlemise printsiipi. Endise Ameerika tipptennisemängija Agassi arvates peaks rohkem raha saama need tennisistid, kelle mängude vastu on suurem huvi.