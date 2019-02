Neuville: Toyotal on teiste suhtes ebaaus eelis

WRC sarjas tehti tänavuseks hooajaks testimisega seoses reeglimuudatus. Kui mullu oli meeskondadel kasutada 55 testipäeva, siis sel aastal on testipäevi 42. Sinna hulka ei kuulu need testid, mis tehakse meeskonna peakontorist kümne kilomeetri raadiuses.

Citroenil on oma testirada Prantsusmaal, Hyundail Saksamaal ning M-Spordil Inglismaal. Toyota peakontor asub aga Soomes Jyväskyläs, mistõttu on sealsetel kiiretel teedel võimalik hästi valmistuda näiteks Rootsi või Soome ralliks.

«Kõik Toyota sõitjad said enne Rootsi rallit teha kolm või neli testipäeva. Ja nad ei teinud neid Rootsis. Reeglitega võeti testipäevi vähemaks, aga Toyotal on teiste meeskondade ees ebaaus eelis. Nad on meid igal aastal Soomes hävitanud ning nüüd juhtus see ka Rootsis,» ütles Neuville AUTOhebdo ajakirjale.