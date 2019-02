Lätlane teenis Eestis toimunud rekordilise pokkeriturniiri võiduga üle 100 000 euro

Festivali peakorraldaja Risto Suurpõllu sõnul püstitas viiendat aastat toimunud pokkerifestivali OlyBet Kings of Tallinn 1100-eurose osalustasuga põhiturniir tänavu võimsa osalusrekordi, kui võistlusele osteti kokku 375 piletit, mida on pea saja võrra rohkem kui mullu. «Purustasime nii põhiturniiri kui kogu festivali rekordid nii osalejate arvu kui auhinnafondi suuruse poolest,» rõõmustas Suurpõld, kelle sõnul on oli tänavuse põhiturniiri näol tegu Eesti kõigi aegade suuruselt kolmanda pokkeriturniiriga 2010. ja 2011. aasta Euroopa pokkerikarika EPT etappide järel.