Eesti terviseradadel läbiti vabariigi terviseks ligi 44 000 kilomeetrit

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnul õnnestus eilne liikumisaktsioon igati hästi ja aktiivseid liikujaid oli igas Eesti nurgas. «Väga paljude jaoks on tegu traditsiooniga, mida igal aastal oodatakse. Pidupäevadel loodusesse liikuma tulla on tore harjumus ja ühtlasi kingitus, nii iseenda kui ka meie kõigi terviseks. Liikumisrõõm koos heade emotsioonidega on see, mida me terviseradadega regulaarselt pakkuda soovime,»ütles Lõoke.