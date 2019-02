Horvaat Marin Cilic: ma tõusen veel maailma esinumbriks!

Intervjuus Novosti`le ütles Cilic, et loomulikult ta unistab maailma esinumbriks tõusmisest. «Muudatused võivad sündida kiiresti. Nadal, Federer, Djokovic, kõik olid vahepeal võistlustest eemal, kuid nad tulid tagasi ja naasesid tippu. Vaadates eelmist aastat, siis koore riisusid just need kolm. Ülejäänud TOP-10-le, sealhulgas mulle, jäid ülejäänud punktid,» kirjeldas 2014.aastal US Open`i võitnud Cilic.