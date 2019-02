Otseblogi: prokurör soovib dopinguskandaali sattunud kahtlusalused vahi alla jätta

Austria politsei tegi eile ootamatu dopingureidi suusaalade maailmameistrivõistlustel Seefeldis. Eesti suusakoondise peatreener Anti Saarepuu ütles täna Postimehele, et ootab Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu puudutavas dopinguskandaalis samamoodi selgust nagu avalikkus. Värskem info Austria ajakirjanikult, kes rääkis prokuröriga, kõneleb, et ametivõimud teevad kõik endast sõltuva, mis lubaks kõik kahtlusalused 48 tunnist kauemaks vahi alla jätta. Tema hinnangul on neil selleks hetkeseisuga ka üsna head lootused.