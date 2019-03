Norra võitis ülipõneva kahevõistluse meeskonnavõistluse

Kolmandat kohta hoiab hüpete järel Norra koondis, kes saab rajale 17 sekundit pärast Austriat. Saksamaa on neljas (+0.41).

Murdmaarajal pidasid põnevat lahingut algusest peale just Norra, Saksamaa ja Austria. Viimasele vahetusele tulid kolm meeskonda koos. Norra poolt tegi taktikaliselt parimad otsused viimast vahetust sõitnud Jarl Magnus Riiber, kes edestas lõpuspurdi abil Saksamaa viimase vahetuse sõitjat Vinzenz Geigerit. Kolmandana tõi viie sekundilise kaotusega Austria meeskonna lõppu Lukas Klapfer.

Mõlemal on mängus nii mõndagi: Saksamaa koondis on võitnud viimased kaks MM-tiitlit ja nende liider Eric Frenzel jahib tänavuse suurvõistluse kolmandat kuldmedalit. Oma nimeka tiimikaaslase Johannes Rydzeki saavutust ta siiski ei korda, sest too võitis kaks aastat tagasi kõik pakutud MM-kullad. Neliku lõpetavad Fabian Rießle ja Vinzenz Geiger.