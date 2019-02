Eeloleval nädalavahetusel toimub Eestis Baltimaade suurim võimlemisturniir Miss Valentine

«Erakordne on see, et Miss Valentine toimub 25. korda,» rääkis Janika Mölder turniiri pressikonverentsil. «Ma ei häbene oma vanust, aga olen täpselt pool oma elust seda turniiri korraldanud. Eriline on ka see, et osavõtjaid on väga palju, sel aastal on iluvõimlejate osakaal suurem. See on siiski olümpiaala ja kuna ka meie iluvõimlejad pürgivad olümpiale, on mul selle üle ainult hea meel.»