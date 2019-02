Kahel korral Rally Estonial poodiumile tulnud poolakas siirdub autoralli MM-sarja

Poolast pärit Kajetanowicz on Eesti rallifännidele küllaltki tuttav nimi, sest poolakas on kahel korral Rally Estonial teisena lõpetanud. 2015. aastal jäi teda edestama venelane Aleksei Lukjanuk ning 2016. aastal lätlane Ralfs Sirmacis.

Kajetanowicz on kroonitud ka kolmel korral Euroopa meistriks, aastatel 2015-2017. Sel hooajal teeb poolakas aga sammu edasi ning osaleb seitsmel etapil WRC2 sarjas, mis tähendab, et ühtlasi on tal võimalus selles sarjas MM-tiitli nimel võidelda.