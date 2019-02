Chelsea košmaar: piinlik tüli lõppes kaotuse ja häbiväärselt ebausutava selgitusega

Tsirkus algas matši 120. minutil, kui Chelsea väravavaht Kepa Arrizabalaga oli just taastunud teda vaevanud jalakrambist. Peatreener Maurizio Sarri andis kohtunikule (ja ka väravavahile) mõista, et ees ootab vahetus ning Willy Caballero tuleb penaltiteks postide vahele. Arrizabalaga žestikuleeris aga, et temaga on kõik korras, ta saab jätkata. Järgnes poolteist minutit uskumatut vaatemängu, kus peatreener ja puurilukk omavahel mitmekümne meetri kauguselt pahaselt käesignaale vahetasid ja üle vilet laskva publiku vihast häält kähedaks karjusid.

Loogika ütleb, et sellises olukorras jääb alati võitjaks peatreener: tema sõna maksab ja kui loots ütleb, et palluri mäng on mängitud, siis nii ka on. Aga Sarri tool Chelseas kõigub kui külakiik jaanipäeval. Itaallane on niigi kaotanud klubi fännide toetuse ja näib, et ka mängijate austuse, sest kui kohtunik Jonathan Moss tuli peatreenerilt küsima, mida too teha soovib, vandus Sarri mängija mässule alla ja lonkis oma kohale tagasi.

Arrizabalaga tõrjus penaltiseerias Leroy Sane löögi, kuid puterdas sisse Sergio Aguero oma ja Manchester City võttis 4:3 võidu. Sarri, kes pole endiselt treenerikarjääris võitnud ühtegi trofeed, kõndis sõnagi lausumata platsilt minema.

Pärast kohtumist üritasid mehed juhtunut siluda.

«See oli suur arusaamatus,» väitis juhtunu kohta Sarri. «Ma mõtlesin, et tal on vigastus, ja sain tegelikust olukorrast alles siis aru, kui arst tagasi pingile jõudis. Ta mõistis, et ma küsisin vahetust tema vigastuse tõttu, ütles, et tal pole midagi viga, ja tal oli õigus. Ta eksis oma käitumises, aga vaimselt oli tal õigus, sest ta suutis penalteid tõrjuda.»

«Minu eesmärk ei olnud käsku eirata või midagi sellist. Sellest saadi lihtsalt valesti aru, sest arstid pidid kaks korda minu juures käima,» pidas suvel 82 miljoni euro eest Bilbao Athleticust Inglismaale kolinud Arrizabalaga usutavaks selgituseks.