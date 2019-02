Kaido Külaots on tegemas Venemaal imelist turniiri

Moskvas jätkuval suurturniiril Aeroflot Openil on Külatos seitsmest kohtumisest võitnud neli ning viigistanud kolm, mis tähendab seda, et eestlane on turniiril teeninud 5,5 punkti. Sellega on Külaots kaks vooru enne turniiri lõppu kogunisti esikohta jagamas.