Saksamaa politsei vahistas Manchester City fännile eluohtlikud vigastused tekitanud mehe

Möödunud kolmapäeval leidis aset Meistrite liiga kohtumine Saksamaa klubi Schalke ning Inglismaa meeskonna Manchester City vahel. Pärast kohtumist anti teada, et üks City toetaja on saanud eluohtlike vigastusi.

Manchester City asus olukorda koos Saksamaa politseiga uurima ning tänaseks on selgunud, et tegu oli füüsilise rünnakuga. Vigastuste tekitajana kahtlustatakse 30-aastast meest, kelle Saksamaa politsei ka kinni pidanud on. Väidetavalt on tegu Schalke ultrafännide hulka kuuluva mehega.