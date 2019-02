Eesti autoralliekspert: Toyotal on kõik hästi, aga Latvala eesmärk on muutunud väga keeruliseks

«Thierry Neuville on taas täis tahtmist püüda taas tiitleid. Ühe ohverdusena heideti Hyundais üle parda senine tiimijuht Michel Nandan. Uus meeskonna juht Andrea Adamo paistab olevat vähe teistsuguse lähenemisega, kui Nandan. Jõulisem, oleks vast kõige õigem iseloomustus,» rääkis Kiiver saates. Seda on näha ka Hyundai otsustest, sest Andreas Mikkelseni asemel stardib märtsi lõpus Korsikal hoopis Sebastien Loeb.

Toyota koha pealt oli Kiiver positiivselt meelestatud: «Toyota meeskonnas on hetkel kõik hästi. Tänak-Järveoja juhivad MM-sarja, Kris Meeke on neljas ning Jari-Matti Latvala üheksas. Latvala hooaja algus on olnud keerulisem. Hooaja alguses endale taas MM-tiitli eesmärgiks seadnud soomlaste jaoks on see nüüd väga keeruliseks osutunud ja praegu paistab seis olevat ikkagi selline, et Tänak-Järveoja jahivad individuaalset tiitlit ja teised aitavad tuua koju meeskondlikku tiitlit.»