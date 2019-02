Sala hukutanud lennuõnnetuse kohta paljastus oluline detail

See ei tähenda tingimata, et Sala Nantes’i klubi juurest Cardiff Citysse lendamine oli kuidagi ebaseaduslik. Sala võis ette võtta formaalselt «erareisi», mis tähendab, et tema ja Ibbotson katsid lennu kulud kahesse. Ehk vastavalt raportile: «Lendu ei tohi teha üksnes eesmärgiga sõitjat transportida.» Argentiinlase klubivahetuse ühe arhitekti Mark McKay sõnul oli tegu just sportlase privaatreisiga, mida ei maksnud kinni kumbki klubi.