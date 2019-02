Kõlakad: Schumacher istub juba aprillis F1 rooli

Pärast Bahreini GPd saavad kuningliku sarja meeskonnad endale sealsel ringrajal paar testipäeva, kuid seda ainult juhul, kui sõidutavad osaliselt noorsõitjaid, kel puudub suurem F1-kogemus. Sky Italia väidab, et just seal Schumacher oma esimese võimaluse saabki – seda küll mitte Ferrari vormelis vaid mees istuks Alfa Romeo, endise nimega Sauberi, rooli.

Sauberi ja Ferrari sidemed on viimastel aastatel üha süvenenud ja sisuliselt on tegu juba tipptiimi farmmeeskonnaga nagu Red Bullil on Toro Rosso. Mullu kasvatas Ferrari Sauberis Charles LeClerci, tänavu tehakse sama Antonio Giovinazziga.