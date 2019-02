Lumerohke Haanja ootab suusatajaid hooaega lõpetama

Hoolimata sulailmast, mis on suuremast osast Eestist juba lume viinud, on Haanjas veel tõeline talv. Klassikastiilis läbitav maraton on hea võimalus viimaste suusailmade nautimiseks kaunis looduses ning hooajale väärika punkti panemiseks. Väikseid spordisõpru rõõmustavad sel päeval lastesõidud.