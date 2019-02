Liverpoolis ühtaegu ajalooliselt hea ja kohutav olnud peatreener naasis Premier League’i

Brendan Rodgers on Šotimaal Celticuga võitnud kõik, mida võita annab.

Leicester City jalgpalliklubi on leidnud Claude Pueli vallandamise järel vakantseks jäänud peatreeneritoolile istuja. Glasgow Celticu meeskond andis Leicesterile loa asuda lepinguläbirääkimistesse Brendan Rodgersiga. Täna õhtul andis Leicester teada, et Rodgersiga on leping sõlmitud.