Fotod: kiirust otsiv Mercedes lõi vormeli nina pannkoogiks

Esimesel testil kurtsid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas mõlemad, et nende Mercedes ei käitu oodatult. Ka ringiajad olid vaatamata tiimi väidetele, et midagi pole lahti, ootamatult nirud. Seetõttu nägid insenerid kibekiirelt vaeva, et paari päevaga teiseks testiks vajalikud muutused sisse viia.