PM Seefeldis. Esimesena medalita jäänud soomlanna: minu jaoks ei jäänud ühtegi küsimust õhku

«Äärmiselt pingeline võistlus oli. Muidugi teeb kurvaks, et need sekundid seekord niipidi läksid, aga samas ei jäänud minu jaoks ühtki küsimust täna õhku. Pingutasin kogu väest ja jätsin kõik rajale. Iga sõidu ajal tuleb ette hetki, kus on natuke raskem. Aga praegu ei oska küll midagi välja tuua, mida saanuks teha teisiti. Kolm naist olid minust lihtsalt paremad,» sõnas Pärmäkoski.