Postimees TV: vangis istuvad Venemaa pallurid said jälle külma duši osaliseks

Kokorin ja Mamajev istuvad praegu eeluurimisvanglas, sest peksid 7. oktoobril Moskvas pidutsedes ja purupurjus olekus kahte inimest.

Jalgpallurid väljusid 7. oktoobril kell seitse hommikul purjuspäi ööklubist. Mehed asusid parklas autosid peksma ning kui ühe auto roolis istunud mees neile märkuse tegi, löödi ta pikali ja peksti teda. Kanali Mash andmetel sai mees peapõrutuse ja ajutrauma.

Kokorin ja Mamajev ning nende kaaskond siirdusid aga edasi Nikitskaja tänaval asuvasse kohvikusse, kus tellisid kohvi. Mehed olid lärmakad ja agressiivsed ning personal ei suutnud neid vaigistada. Kohviku püsiklient palus neil vaiksemalt võtta, kuid Kokorin ja Mamajev ründasid teda tooliga ning asusid tedagi peksma.

«Poisid on tehtu eest vabandanud, aga ainult peksmisega seoses. Nad ei kavatse mitte mingil juhul tunnistada, et rikkusid avalikku korda tahtlikult ja huligaansetel eesmärkidel,» on korduvalt rääkinud Kokorini kaitsja Tatjana Stukalova.

«Arstlik ekspertiis tuvastas, et kannatanud said kergelt viga, vigastuste tulemused olid lühiaegsed terviseprobleemid ja seetõttu on nende «peksmise» süüdistus muudetud «kergete kehavigastuste tekitamiseks»,» selgitas pallurite teine kaitsja Vjatšeslav Barik TASSile.