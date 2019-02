Kei Nishikori: Djokovic võiks pensionile minna

«Ausalt, ma vahest loodan, et Djokovic lõpetaks mängimise, kuid ma iialgi ei soovi, et ta lõpetaks tennisemängu vigastuse tõttu,» ütles Nishikori.

Nishikori on serblasest tennise esireketiga kohtunud 18 korda ning pidanud koguni 16 korral alla vanduma.

«Roger Federer ja Rafael Nadal on ka väga tugevad mängijad, kuid Djokovic on neis tikkagi kõige säravam,» sõnas jaapanlane.

Nishikori leidis häid sõnu ka oma kaasmaalase Naomi Osaka jaoks :«Ma ausalt öeldes imestan, kui kaua suudab Osaka külma närviga agressiivset mängu mängida. See tuletab mulle meelde, kui mina olin 18-aastane ja jõudsin US Open`il neljandasse ringi. Ta mängib lihtsalt nii otsustavalt, et tahaksin isegi osata nii mängida,» kiitis Nishikori naiste tennise maailma esinumbrit.