Tallinn saab 16-aastase vaheaja järel taas jäähoki väliväljaku

Heade kavatsuste kokkulepe sätestab osapoolte ühise eesmärgi, milleks on rajada 2019/2020 talvehooajaks Pirita spordikeskusesse uus kunstkülmutusega jääväljak. Kokkuleppe kohaselt korraldab ja finantseerib jääväljaku ehitust Tallinna linn, mille hinnanguline maksumus on 60 000 eurot. Eesti jäähokiliit panustab projekti aga erialase oskusteabega, hangib vajaliku inventari (väljaku piirded, väravad jm) ja toetab väljaku valgustuse soetamist.

«Esitletud koostöö Eesti jäähokiliiduga on suurepärane näide linna valmisolekust heade ideedega kaasa minna. Jäähokiliidu initsiatiiv ja valmisolek ka ise panustada annab aga kindlust, et tegemist on tõesti vajaliku ja jätkusuutliku projektiga. Jäähoki kogukond liidab täna Tallinnas juba ligi 1000 jäähokiga harrastajat ja see arv kasvab pidevalt. Usun, et loodav väljak on heaks toeks ala kandepinna jätkuvale kasvule.»