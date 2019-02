Suure skandaali tekitanud väravavahi lähitulevik on ebaselge

Sarril oli info, et Kepa vajab krampide tõttu vahetust. Kepa ise polnud aga mingil juhul valmis pingile tulema. Seda hoolimata sellest, et oli kahel korral tohtrite käest väljakul abi saanud. Lõpuks vandus peatreener alla ja hispaanlane jäi postide vahele ka 3:4 kaotatud penaltiseeriaks.

Eile avalikustas Chelsea, et määras Kepale tema nädalapalga ehk 225 000 euro suuruse rahatrahvi. Võimalik, et oma karistuse saab ta ka peatreener Sarrilt. «Ma ei ole kindel, kas ta mängib. Võib-olla mängib, võib-olla mitte. Ta tegi ühe väga suure vea, aga minu jaoks on see teema lõppenud,» ütles Sarri.