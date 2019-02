Tallinnasse rajatakse esimene kunstkülmutusega hokiväljak

Heade kavatsuste kokkulepe sätestab osapoolte ühise eesmärgi, milleks on rajada 2019/2020 talvehooajaks Pirita Spordikeskusesse uus kunstkülmutusega jääväljak. Kokkuleppe kohaselt korraldab ja finantseerib jääväljaku ehitust Tallinna linn, mille hinnanguline maksumus on 60 000 eurot. Eesti Jäähokiliit panustab projekti aga erialase oskusteabega, hangib vajaliku inventari (väljaku piirded, väravad jm) ja toetab väljaku valgustuse soetamist.

Seni Tallinna ainuke tehisjääga jäähokiväljak oli Talleksi jäästaadion, mis suleti 16 aastat tagasi. Pirita Spordikeskuse hokiväljaku rajamine on esimeseks sammuks jäähoki peamise kasvulava – hoovihoki traditsiooni taaselustamisel Tallinnas. Ka Pirita linnaosa jaoks on tegemist olulise arenguga, kuivõrd esmakordselt on piirkonnas võimalus harrastada talve ka jäähokit. Lisaks parandab uus jääväljak märkimisväärselt võimalusi koolide kehalise kasvatuse tundide ja harrastusuisutamisega tegelemiseks.