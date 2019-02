Avaldati kergejõustiku maailma edetabel: vaata, kus asuvad eestlased

Meeste edetabeli juht on USA sprinter Noah Lyles. Naistest juhib edetabelit Keenia 3000 meetri takistusjooksja Beatrice Chepkoech. Eestlannadest on parimal kohal mitmevõistleja Grit Šadeiko, kes on üldises edetabelis 1007., kuid omal alal 28.